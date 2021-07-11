Співачка Ані Лорак похвалилася неймовірною фігурою

Як передає Politeka.net, нові фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Не так давно артистка, яка вже довгий час живе в Росії, відвідала Україну.

Зокрема Лорак побувала на Андріївському узвозі. Після проведеного часу в Києві співачка побажала хороших вихідних своїм шанувальникам.

"Любов не потрібно шукати, якщо вона завжди живе всередині. Всім класних вихідних", - написала Лорак у підписі до посту і, за традицією, запропонувала вибрати найкраще з трьох фото.

Шанувальника співачки було нелегко вибрати кращу позу на знімках, але зійшлися в одному - її фігура викликає захоплення.

"Відразу видно українську красу. Ви неймовірно красива, нескінченно можна милуватися вами. Спасибі і вам хороших вихідних", "Ваша фігура-захват! Гарного настрою!", "Божественно прекрасна, Кароліна", "Важко вибрати фотографію, на всіх дуже красива. І Вам класних вихідних в колі рідних", - писали в коментарях під фото.

Нагадаємо, Ані Лорак з донькою і кошлатим дружком засвітилася в аеропорту, спантеличивши визнанням.

Як повідомляла Politeka, 10-річна дочка Ані Лорак здивувала довгими нігтями різного кольору, як у дорослої.

Також Politeka писала, що 10-річна дочка Ані Лорак засвітила ніжності зі своїм кучерявим другом: "не поспішай..."