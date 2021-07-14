Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, заинтриговала поклонников новостями о новом проекте

Как передает Politeka.net, после участия в российском фестивале Лорак снова вернулась в Киев. У себя в сторис она опубликовала видео из машины, на котором пела свою старую песню «Мрій» на украинском языке. Лорак была одета в повседневную одежду, а лицо спрятала за солнцезащитными очками.

Позже красотка опубликовала в Инстаграм пост, который наделал шуму в сети.

«Не терпится вам показать то, над чем мы работаем всё лето…Это будет огонь. А пока — интрига…», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Поклонники отметили, что не могут дождаться премьеры.

«Умеете вы заинтриговать, Каролина Мирославовна! Ждем сильно!», «Такая красивая! Конфетка! Очень ждём!», «Такая милая на фото. Хорошего вечера», «Ох вы ж наша интриганка. Очень ждём, но я знаю, что будет шикарно, так как вы только так и делаете», - пишут люди.

Напомним, что Лорак в красивом платье приготовилась радовать россиян: "Будем получать удовольствие".

А еще Politeka писала, что Ани Лорак неожиданно вернулась в Украину: "Позитив!".

Также Politeka сообщала, что Ани Лорак в экстра-мини поразила фигурой на гастролях в России: "Каролина, не худей".