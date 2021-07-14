Співачка Ані Лорак родом з України, але вже давно переїхала в Росію, звідки раптово повернулася на батьківщину
Ані Лорак вже багато років живе і працює в Росії, куди переїхала з донькою, передає Politeka.net. В Україні співачка вже давно не дає концертів після низки скандалів, пов'язаних з діяльністю в країні-агресорі.
Однак зірка здивувала новими сторіс у своєму Instagram. На кадрах співачка поставила геолокацію "Київ" і виконала совою пісню українською мовою "Мрій".
Лорак сиділа в машині, надівши модну рожеву футболку з дірками, а очі красуня сховала за великими сонячними окулярами. Виконавиця співала дивлячись в камеру.
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"Позитив!",- написала співачка.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Зазначимо, Ані Лорак в одному з інтерв'ю розповіла, що переїхала в Росію заради розвитку кар'єри. Зірка запропонувала чоловікові, турецькому бізнесменові Мурату Налчаджіоглу, відправитися разом з нею, але той відмовлявся.
Через кілька років в мережі опублікували кадри, де чоловік артистки обіймається з брюнеткою в київському клубі. Після такого скандалу Ані Лорак розлучилася з чоловіком у 2019 році.
Однак у 2021 році стали ходити чутки, що колишнє подружжя знову зійшлося.
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