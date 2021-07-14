Певица Ани Лорак родом из Украины, но уже давно переехала в Россию, откуда внезапно вернулась на Родину
Ани Лорак уже много лет живет и работает в России, куда переехала с дочкой, передает Politeka.net. В Украине певица уже давно не дает концертов после череды скандалов, связанных с деятельностью в стране-агрессоре.
Однако звезда удивила новыми сторис в своем Инстаграм. На кадрах певица поставила геолокацию "Киев" и исполнила совою песню на украинском языке "Мрій".
Лорак сидела в машине, надев модную розовую футболку с дырками, а глаза красотка спрятала за крупными солнечными очками. Исполнительница пела смотря в камеру.
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"Позитив!", - написала певица.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, Ани Лорак в одном из интервью рассказала, что переехала в Россию ради развития карьеры. Звезда предложила мужу, турецкому бизнесмену Мурату Налчаджиоглу, отправиться вместе с ней, но тот отказывался.
Спустя несколько лет в Сети опубликовали кадры, где муж артистки обнимается с брюнеткой в киевском клубе. После такого скандала Ани Лорак развелась с мужем в 2019 году.
Однако в 2021 году стали ходить слухи, что бывшие супруги снова сошлись.
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