Певица Ани Лорак родом из Украины, но уже давно переехала в Россию, откуда внезапно вернулась на Родину

Ани Лорак уже много лет живет и работает в России, куда переехала с дочкой, передает Politeka.net. В Украине певица уже давно не дает концертов после череды скандалов, связанных с деятельностью в стране-агрессоре.

Однако звезда удивила новыми сторис в своем Инстаграм. На кадрах певица поставила геолокацию "Киев" и исполнила совою песню на украинском языке "Мрій".

Лорак сидела в машине, надев модную розовую футболку с дырками, а глаза красотка спрятала за крупными солнечными очками. Исполнительница пела смотря в камеру.

"Позитив!", - написала певица.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Ани Лорак в одном из интервью рассказала, что переехала в Россию ради развития карьеры. Звезда предложила мужу, турецкому бизнесмену Мурату Налчаджиоглу, отправиться вместе с ней, но тот отказывался.

Спустя несколько лет в Сети опубликовали кадры, где муж артистки обнимается с брюнеткой в киевском клубе. После такого скандала Ани Лорак развелась с мужем в 2019 году.

Однако в 2021 году стали ходить слухи, что бывшие супруги снова сошлись.

Напомним, что Ани Лорак в экстра-мини поразила фигурой на гастролях в РФ

Как сообщала Politeka, Лорак после визита в Киев показала свои лучшие образы

Также Politeka писала, что Ани Лорак, живущая в России, неожиданно вернулась в Киев