Ани Лорак неожиданно вспомнила о любви к Украине и показала себя в Киеве

Как известно, вскоре после аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе Лорак уехала в Россию, где она спокойно жила и выступала последние годы. Накануне в своих Сториз певица показала, как сидит в аэропорту с дочкой Софией и собакой Тошей. Тогда Лорак объявила, что отправляется в свой любимый город, однако не раскрыла, какой.

Как выяснилось на следующий день, речь шла о Киеве. Как пишет Politeka.net, певица показала себя, разъезжающей по столице Украины на машине.

«Дорогие друзья! Как вы догадались, я в своем любимом городе Киев, и мы готовим что-то очень интересное для вас. Так что увидите…», - загадочно обратилась к поклонникам Лорак.

Позже она показала себя во время примерки разных гламурных нарядов. При этом Лорак так и не раскрыла, к чему готовится.

«Сейчас будет примерка. Будем удивлять и радовать вас…Что же сейчас будет?», - продолжила интриговать поклонников Лорак.

Напомним, Ани Лорак с дочкой и лохматым дружком засветилась в аэропорту, озадачив признанием.

Как сообщала Politeka, 10-летняя дочь Ани Лорак удивила длинными ногтями разного цвета, как у взрослой.

Также Politeka писала, что Ани Лорак преподала модный урок в костюме из блесток.