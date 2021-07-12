Українська співачка Ані Лорак засвітила неймовірну фігуру в обтягуючій сукні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка поділилася кадрами, зробленими за лаштунками. Вона позувала в дуже незвичайній сукні - короткому міні, зверху якого красувався напівпрозорий шлейф. Кароліна виставила ніжку, вразивши красою.

"Улюблений Пітер, спасибі за теплий прийом і Ваші посмішки. У наш час кожна зустріч з глядачем-це велике щастя! А ми полетіли далі... готуємо альбом, восени порадую вас новими піснями і, сподіваюся, зустрічами", - звернулася до шанувальників артистка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Кароліна, не худни, щоб не бути схожою на висушених московських курок", "У вас така фігура, очей не відірвати!", "Яке плаття! Чарівне!", "Краще плаття", "Краса! Божественна! Вогненно красива! Фігура богині, талантище!", "Розкішна красуня. Кароліночка, ви вчора просто зачарували своєю красою, шармом і чарівністю. Ви прикраса фестивалю!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Ані Лорак повернулася до Києва, прогулявшись вулицями столиці: "ви вже стільки намутили...".

Як повідомляла Politeka, Лорак в ефектній сукні приготувалася радувати росіян:"будемо отримувати задоволення".

Також Politeka писала, що Лорак після візиту в Україну показала найкрасивіші образи: "відразу видно українську красу".