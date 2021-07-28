У новому сезоні шоу "Україна має талант" з'явиться новий суддівський склад

Відомий телеведучий і шоумен Ігор Кондратюк багато років був суддею шоу "Україна має талант". Восени вийде новий сезон цього проекту, який буде сповнений змін. Як повідомляла Politeka.net, канал СТБ вже оголосив нового ведучого шоу - ним став Григорій Решетник.

Цього разу на сторінці телеканалу СТБ в Instagram оголосили нових суддів шоу "Україна має талант". Серед них знаменитості України, такі як відомий телеведучий Сергій Притула, актриса і" Холостячка "Ксенія Мішина і переможець проекту" Танці з зірками " Євген Кот.

Шанувальники розчаровані відсутністю відомого телеведучого Ігоря Кондратюка в суддівському складі: "Як згадаю, як Мішина судила на "Танцях з зірками", ой бідні учасники", "Шкода, що немає Кондратюка", "Ооо, як зробити все, щоб отримати максимально низький рейтинг шоу.", "Без Кондратюка і Фролової це вже не УМТ. Мішина в журі...", "А причому тут Притула-він що співає, танцює, його рівень "Хто Зверху" ще б Нікітюк покликали ,просто смішно .Ніхто це шоу дивитися не буде, втратите рейтинг!", "До складу журі треба було садити Ігор Кондратюк він багато знає".

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