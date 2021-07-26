Известный украинский шоумен, ведущий популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник показал первые кадры другого, не менее популярного, проекта
Решетник стал ведущим нового сезона шоу "Україна має талант", сообщает Politeka.net. Об этом шоумен рассказал в своем Инстаграм, опубликовав закулисное видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах телеведущий вышел на красную дорожку и весело объявил о съемках нового сезона. По словам Решетника, это будет нечто "невероятное". Выпуски уже можно будет посмотреть этой осенью
"Верю в каждого 💪 Ждем Вас 🌟", - подписал видео Решетник.
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Кроме того, шоумен опубликовал фото
""Україна має талант". Мы начинаем", - написал телеведущий.
В комментариях люди не только поблагодарили Григория за поддержку, но и обратили внимание на его внешность:
"Вы классный❤️", "Штаны у Гриши в последнее время уж сильно узковаты 😌 мне кажется портят образ серьезного семьянина ☺️😉", "Благодарим Вас за невероятную поддержку !!! 🔥 Вы - искренний ведущий нашей страны !!!".
Отметим, шоу "Україна має талант" выходило на экраны с 2009 по 2017 год. Проект решили вернуть на экраны к 30-летия Независимости Украины.
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