Жена Григория Решетника поразила эффектным образом на прогулке по Одессе

Как сообщает Politeka.net, звездная семья Григория и Кристины Решетник решила устроить короткий отпуск в Украине. Они отправились в Одессу, где проводят время с самым младшим сыном.

Девушка показала на странице в Instagram стильный образ на прогулке по городу и захватила сеть буквально с первого взгляда.

Для прогулки она выбрала стильный повседневный аутфит, который может подойти любой моднице.

Жена Григория Решетника позировала перед камерой в синих шортах с высокой талией, а также полосатом топе. Дополняют образ часики на запястье, кроссовки на высокой платформе, украшенные голубыми вставками. Волосы она распустила по плечам, а макияж сделала едва заметным и невыразительным.

В таком наряде она выглядит соблазнительно и стильно, потому пользователи сети не смогли промолчать.

Многих поражает стройная и подтянутая фигура девушки - она очень быстро вернулась в форму после третьих родов: "Разве это мама троих детей? Милашка", "Кукла Барби! И скажите, что это мама 3 деток! Умничка-красавица!", "И не скажешь, что трое детей у вас", "Стильная малышка", "Девченочка, лет 18".

Напомним, жена ведущего «Холостяка» Решетника хвастнула загорелыми ножками в эффектном мини.

Как сообщала Politeka, ведущий Григорий Решетник "уединился" с новой "Холостячкой" Огневич.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник не сдержал радости, оставшись без детей.