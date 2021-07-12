Телеведущий Григорий Решетник показал яркое фото с семьей и рассказал, куда отправил детей

Как сообщает Politeka.net, известный ведущий, телеведущий программ "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник, не только успешный шоумен, но и многодетный отец. Недавно в своем Instagram он опубликовал забавное семейное фото с женой, сыновьями и бабашкой, а в подписи к нему рассказал, что отправляет детей к бабуле.

На новом снимке, который был сделан в аэропорту, счастливое семейство Решетников мило улыбается в камеру. Похоже, на снимке именно та бабушка, к которой полетят дети, но не понятно чья это мама – Григория или его жены Кристины.

В подписи к публикации Решетник написал: "Не знаю даже, кто счастливее – дети, летящие к бабушке с дедушкой, или родители, которые хоть немножко выдохнут. Одним словом, на этом фото счастливы все".

Напомним, Счастливый ведущий "Холостяка" Решетник с женой сбежал от забот с тремя детьми на отдых: "Отправили к...".

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