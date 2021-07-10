Жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника, Кристина, показала себя в зефирном наряде
Как сообщает Politeka.net, супруга телеведущего и многодетная мама продемонстрировала безупречное чувство стиля на детском празднике.
Для похода на детское мероприятие Кристина выбрала дизайнерское платье пудрового цвета в горох, отделанное оборками. Наряд был приталенным и коротким. Оборки и пышный рукав придали образу особое очарование. К модному платью в зефирном исполнении девушка подобрала небольшую сумочку, а волосы заколола в тугой пучок на макушке.
Кристина выглядела очень женственной и утонченной.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Данилко в образе Сердючки попрощался дрожащим голосом, сняв с головы звезду: "Я вас люблю, спасибо"
Звезды "Лиги Смеха" взбесили шутками о покойном Чапкисе: "Могли бы и вырезать"
Украинцы получат новую надбавку к пенсии, названы "счастливчики": "Доплата за каждый год..."
Новый триумф "Go_A", Катя Павленко заткнула за пояс Каменских и Maruv: "NK, до свидания"
«Когда так было хорошо, что только выставляешь фото 💖 Сегодня на дресс-коде на детском празднике 💖💜💖», - подписала снимок она.
Отметим, что Кристина и Григорий Решетник счастливы в браке уже десять лет, и за это время у пары родилось трое сыновей, самому младшему из которых всего семь месяцев.
Фолловеры не остались равнодушными к модному образу молодой мамы. Они засыпали ее восторженными комментариями.
"Красивое платье",
"Супер",
"Такая вкусная",
"Вы невероятная", - пишут в сети.
Напомним, Жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, как выглядит день "вдвоем" для многодетной пары: "С нами всегда...".
Как сообщала Politeka, Многодетная жена ведущего "Холостяка" Решетника козырнула стройными ножками в мини: «Как круто».
Также мы писали, что Многодетная жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, как выглядит в купальнике: "Шикарные...".