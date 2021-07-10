Жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника, Кристина, показала себя в зефирном наряде

Как сообщает Politeka.net, супруга телеведущего и многодетная мама продемонстрировала безупречное чувство стиля на детском празднике.

Для похода на детское мероприятие Кристина выбрала дизайнерское платье пудрового цвета в горох, отделанное оборками. Наряд был приталенным и коротким. Оборки и пышный рукав придали образу особое очарование. К модному платью в зефирном исполнении девушка подобрала небольшую сумочку, а волосы заколола в тугой пучок на макушке.

Кристина выглядела очень женственной и утонченной.

«Когда так было хорошо, что только выставляешь фото 💖 Сегодня на дресс-коде на детском празднике 💖💜💖», - подписала снимок она.

Отметим, что Кристина и Григорий Решетник счастливы в браке уже десять лет, и за это время у пары родилось трое сыновей, самому младшему из которых всего семь месяцев.

Фолловеры не остались равнодушными к модному образу молодой мамы. Они засыпали ее восторженными комментариями.

"Красивое платье",

"Супер",

"Такая вкусная",

"Вы невероятная", - пишут в сети.

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