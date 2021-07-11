Жена известного украинского ведущего Григория Решетника рассказала, как они с мужем организовывают отпуск с учетом трех детей

Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Как известно, ведущий шоу «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник и его жена воспитывают троих сыновей, самому младшему из которых всего семь месяцев. Родители признавались, что с такой большой семьей найти время для отдыха только вдвоем почти нереально. Однако, пара все же решилась отправиться в отпуск.

По словам Кристины, они с мужем отдохнут «всего» с одним ребенком – самым младшим. За двумя старшими сыновьями пары присмотрят бабушка и дедушка.

«Отправили старших к бабушке и дедушке на каникулы. Дети уже не могли дождаться, бабушка - счастливая и, надеюсь, что этот пыл не кончится. Ну а мы с Гришей теперь отдыхаем - да, с одним ребенком - это нереальный отдых», - написала Кристина.

Она также снимками из аэропорта, где они с мужем и детьми позируют рядом с их бабушкой. На фото Решетник с женой выглядят очень довольными.

Подписчики тут же отреагировали на пост.

«Дай Бог здоровья вашей маме, она вам нереально помогает с детьми», «Хорошего отдыха!», «Хорошо им отдохнуть у бабушки и дедушки», - пишут люди.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник растаял в объятиях "сладкой" жены.

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