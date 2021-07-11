Ведущий шоу "Холостяк" Григории Решетник, наслаждается выходными в кругу самых близких

Как сообщает Politeka.net, телеведущий со своей красоткой женой Кристиной посетили детское мероприятие, а совместный снимок Григорий выложил на личной странице в Инстаграм.

Решетник был очарован своей женой, он назвал ее конфеткой, так как Кристина выбрала платье в зефирном исполнении.

Многодетная мама выбрала дизайнерское платье пудрового цвета в горох, отделанное оборками. Наряд был приталенным. Оборки и пышный рукав придали образу особое очарование.

Модное платье женщина соединила с голубой сумкой, белыми кедами, а волосы заколола в тугой пучок на макушке.

Поскольку платье было короткими, то хорошо подчеркнуло длинные стройные ноги матери троих детей.

«Моя конфетка карамелька и чупа-чупс», - шутливо подписал Григорий.

Фолловеры пришли в восторг.

"Очень красивая семья.😍😍😍",

"Я в восторге от стиля",

"Замечательная пара😍 всегда поднимаете мне настроение❤️Вашим позитивом, заряжаете :)"

Ранее мы писали, что Кристина Решетник уже хвасталась своим зефирным нарядом.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник сразил образом идеального мужчины: "Изысканный Гриша".

Как сообщала Politeka, Жена ведущего «Холостяка» Решетника раскрыла секрет счастливых отношений: «Главное, чтобы…».

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