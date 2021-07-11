Ведущий шоу "Холостяк" Григории Решетник, наслаждается выходными в кругу самых близких
Как сообщает Politeka.net, телеведущий со своей красоткой женой Кристиной посетили детское мероприятие, а совместный снимок Григорий выложил на личной странице в Инстаграм.
Решетник был очарован своей женой, он назвал ее конфеткой, так как Кристина выбрала платье в зефирном исполнении.
Многодетная мама выбрала дизайнерское платье пудрового цвета в горох, отделанное оборками. Наряд был приталенным. Оборки и пышный рукав придали образу особое очарование.
Модное платье женщина соединила с голубой сумкой, белыми кедами, а волосы заколола в тугой пучок на макушке.
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Поскольку платье было короткими, то хорошо подчеркнуло длинные стройные ноги матери троих детей.
«Моя конфетка карамелька и чупа-чупс», - шутливо подписал Григорий.
Фолловеры пришли в восторг.
"Очень красивая семья.😍😍😍",
"Я в восторге от стиля",
"Замечательная пара😍 всегда поднимаете мне настроение❤️Вашим позитивом, заряжаете :)"
Ранее мы писали, что Кристина Решетник уже хвасталась своим зефирным нарядом.
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник сразил образом идеального мужчины: "Изысканный Гриша".
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