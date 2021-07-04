Жена известного украинского шоумена, ведущего популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григория Решетника
37-летний Решетник уже более 10 лет женат на блогерше Кристине. Пара воспитывает троих сыновей и является одной из самых образцово-показательных в украинском шоу-бизнесе.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Кристина упомянула об одном из условий счастливых отношений, передает Politeka.net.
Она показала видео, на котором запечатлена с букетом цветов.
«Мммм, какой запах, клас. Такой сюрприз. Мои любимые, пионы. Спасибо любимый», - говорит она.
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«Если что снимает не любимый, а Ваня», - слышен голос Решетника за кадром.
Услышав это Кристина рассмеялась.
«Главное, чтобы вам было весело друг с другом. Согласны?» - написала она.
«Кайфушка. Такие крытые», «Кристина, вы мега крутая», - пишут в комментариях.
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