Кристина показала, как ее радует муж

Жена известного украинского шоумена, ведущего популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григория Решетника

37-летний Решетник уже более 10 лет женат на блогерше Кристине. Пара воспитывает троих сыновей и является одной из самых образцово-показательных в украинском шоу-бизнесе.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Кристина упомянула об одном из условий счастливых отношений, передает Politeka.net.

Она показала видео, на котором запечатлена с букетом цветов.

«Мммм, какой запах, клас. Такой сюрприз. Мои любимые, пионы. Спасибо любимый», - говорит она.

«Если что снимает не любимый, а Ваня», - слышен голос Решетника за кадром.

Услышав это Кристина рассмеялась.

«Главное, чтобы вам было весело друг с другом. Согласны?» - написала она.

«Кайфушка. Такие крытые», «Кристина, вы мега крутая», - пишут в комментариях.

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