Известный украинский музыкант Сергей Бабкин после скандала с изменами показал необычное развлечение на отдыхе и дал совет украинцам

Недавно фамилия Бабкиных снова оказалась у всех на слуху после того как певец и его жена Снежана дали интервью Кате Осадчей, в котором Бабкин подробно рассказал о своих изменах. Певец признался, что изменил супруге с более сотней женщин, причем это были проститутки. В свою очередь, Снежана заявила, что с тех пор простила мужа.

Теперь же пара продолжает постить новый контент в Инстаграм, и утверждает, что их отношения сейчас крепче чем когда-либо. Как пишет Politeka.net, Бабкин опубликовал пост с советом своим подписчикам.

«Делайте то, чего раньше не делали! Делайте то, чего боится ваш ум! Так расширяется энергия! А расширение энергии даёт личную трансформацию! По 1 действию в день! Попробуйте выходить из зоны комфорта! Например, вы всегда идёте на работу, а сегодня возьмите и пройдите вприпрыжку какое-то расстояние. И плевать, что скажут посторонние!», - призвал певец.

Он опубликовал фото с отдыха, на котором позирует на SUP-борде, стоя на голове в одних плавках.

Поклонники тут же отреагировали на его пост.

«Сразу видно инструктаж не провели», «а после операции на глазах уже такое можно делать?», «Очень правильные мысли, Сергей! Поддерживаю», - пишут люди.

Напомним, жена Бабкина сделала отчаянное заявление после его откровений об изменах: "Девочки, а где гарантия...".

Как сообщала Politeka, жена Бабкина сверкнула формами во время развлечений с мужем после громкого скандала: "Снова об изменах".

Также Politeka писала, что Сергей Бабкин у Осадчей потряс новыми откровениями об изменах жене: "Зачем этот позор...".