Украинский певец Сергей Бабкин не скрывает неприятный факт о себе, и получает разную общественную реакцию

Артист неоднократно рассказывал, что изменял своей жене, Снежане, первые три года отношений, сообщает Politeka.net.

В новом интервью телеведущей Кате Осадчей в программе "Світське Життя" супруги раскрыли новые детали произошедшего. В частности, по словам пары, Сергей Бабкин изменил более чем со 100 женщинами, которые оказались проститутками. За ночь с ними исполнитель выкладывал от 50 до 500 долларов.

После того как Снежана узнала о предательстве супруга, она хотела бросить мужа, но в итоге нашла в себе силы простить его. Красотка рассказала, что начала заниматься собой, и заметила как стало меняться отношение окружающих к ней.

Новое интервью пары вызвало резонанс в комментариях на Ютуб:

"Бабкин противный, фу, жену свою так не уважает, что ради хайпа готов рассказать о том, что он на гастролях делает", "У Бабкина нет других поводов пиариться, как за счет измен жене?", "Зачем об этом рассказывать, ещё и в присутствии жены?", "Жалко деток Бабкиных....зачем этот позор - полоскать про измены....это ж личное...возможно, наши звезды в мир могут нести что-то светлое...испанский стыд...".

Напомним, Сергей Бабкин без стыда рассказал Осадчей, с кем изменял жене

Как сообщала Politeka, что жена Бабкина сверкнула формами во время развлечений с мужем после громкого скандала.

Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина в купальнике показала, как расслабляется на воде.