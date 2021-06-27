Известная украинская актриса театра и кино Снежана Бабкина, жена Сергея Бабкина, показалась с мужем

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина уже много лет замужем за Сергеем. И хоть муж оказался не самым верным, но девушка все простила и сейчас пара живет счастливо. Красотка ведет активно социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.

На фото Снежана позировала в купальнике, забравшись на SUB-доску. Рядом можно у видеть мужа красотки - Сергея.

"СНОВА ОБ ИЗМЕНАХ

Всем Привет

Вчера вышло наше семейное интервью с @kosadcha для @svitsketv

И мы снова затронули тему ИЗМЕН и ту ситуацию, которая произошла в нашей семье 10 лет назад.

Время интервью ограничено, поэтому я не смогла раскрыть эту тему подробно и своё отношение к произошедшему.

Поэтому сегодня в Сториз записала для Вас большое откровение:

- что для меня вся эта история

- как найти выход

- как простить, отпустить, принять и извлечь пользу для себя.

Скорее переходите в Сториз, пока они ещё активные.

Делитесь своими мнением и честно расскажите, за какие сложные ситуации в своё жизни, Вы благодарны", - написала Снежана.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мне очень близко то, что вы рассказываете! Соглашусь с каждым словом, так чувствую и самое прекрасное, когда рядом есть люди-проводники, которые нас учат, спасибо!", "Ребята вы такие классные живите сегодня и сейчас а прошлое его нет и не будет".

Напомним, Сергей Бабкин без стыда рассказал Осадчей, с кем изменял жене

А еще Politeka писала, что жена Сергея Бабкина в купальнике показала, как расслабляется на воде

Также Politeka сообщала, что Бабкин, который перенес операцию, вставил в глаза кое-что необычное



