Известная украинская актриса театра и кино Снежана Бабкина, жена Сергея Бабкина, показалась с мужем
Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина уже много лет замужем за Сергеем. И хоть муж оказался не самым верным, но девушка все простила и сейчас пара живет счастливо. Красотка ведет активно социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.
На фото Снежана позировала в купальнике, забравшись на SUB-доску. Рядом можно у видеть мужа красотки - Сергея.
"СНОВА ОБ ИЗМЕНАХ
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Всем Привет
Вчера вышло наше семейное интервью с @kosadcha для @svitsketv
И мы снова затронули тему ИЗМЕН и ту ситуацию, которая произошла в нашей семье 10 лет назад.
Время интервью ограничено, поэтому я не смогла раскрыть эту тему подробно и своё отношение к произошедшему.
Поэтому сегодня в Сториз записала для Вас большое откровение:
- что для меня вся эта история
- как найти выход
- как простить, отпустить, принять и извлечь пользу для себя.
Скорее переходите в Сториз, пока они ещё активные.
Делитесь своими мнением и честно расскажите, за какие сложные ситуации в своё жизни, Вы благодарны", - написала Снежана.
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Мне очень близко то, что вы рассказываете! Соглашусь с каждым словом, так чувствую и самое прекрасное, когда рядом есть люди-проводники, которые нас учат, спасибо!", "Ребята вы такие классные живите сегодня и сейчас а прошлое его нет и не будет".
Напомним, Сергей Бабкин без стыда рассказал Осадчей, с кем изменял жене
А еще Politeka писала, что жена Сергея Бабкина в купальнике показала, как расслабляется на воде
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