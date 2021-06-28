Известная украинская актриса театра и кино Снежана Бабкина, жена Сергея Бабкина, снова высказалась об изменах

В одном из своих интервью недавно пара рассказала о том, что они скрывали долгое время. Как оказалось, Сергей Бабкин на протяжении первых трех лет совместной жизни изменил супруге более чем со 100 женщинами. Но даже так Снежана простила изменщика и не подала на развод.

Теперь она решила высказаться о том, почему не надо строить иллюзий и намекнула, что изменить могут каждой, словно это в порядке вещей. Именно это и возмутило некоторых пользователей.

«А где гарантии, что он вам снова не изменит? Девочки, а где гарантия, что мы завтра проснёмся? Ведь по статистике очень много людей умирает во сне.Не стройте иллюзии! Не живите завтрашним днём! Этих гарантий нет!

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Есть единственная гарантия- Моё Счастливое и наполненное состояние СЕЙЧАС ‼️ Всё! И чем счастливее я сейчас, тем счастливей будет моё Завтра. Наполняйте себя Сейчас, учитесь отпускать всё ненужное и нересурсное Сейчас, замечайте всё прекрасное Сейчас, потому что Завтра может не быть. Или прийдётся перейти со всем этим «болотом» дальше. И в следующей жизни снова «выгребать»» - высказалась Бабкина.

В сети ответили по-разному: «Браво! Очень мудрые мысли! Бабкины, я вас обожаю!; Нужно жить сейчас. И радоваться каждому дню; Вместо того, чтобы бросить мужа, который Вас передал, Вы копаетесь в себе! Традиционный признак низкой самооценки. 🙃 Мужчина 👨 Всегда изменит ещё раз и ещё раз, если женщина это позволила! 🥺 Не нужно себя ни в чем переубеждать, в здоровой семье нет таких компромиссов!».

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