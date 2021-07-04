Ведущий популярных украинских шоу «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник показал свой образ для воскресного вечера

Как пишет Politeka.net, известный шоумен поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.

Ранее Решетник уже рассказывал поклонникам, что питает особую любовь к хорошо пошитым смокингам и классическим костюмам. У ведущего их накопилась целая коллекция, хотя все начиналось со всего одного костюма. На новом фото шоумен показал, за что именно так любит подобные наряды.

Ведущий сфотографировал себя в зеркале в дорогом ресторане. На снимке Решетник позирует в классическом черном костюме, который сидит на нем идеально. Аккуратная бабочка и платок в горошек в кармане дополняет лаконичный, но от этого не менее впечатляющий образ ведущего.

«Воскресенье. Вечер. Гриша», - коротко, но емко, подписал фото Решетник.

Его поклонники не смогли пройти мимо этого фото.

«Изысканный Гриша», «Красивый», «Костюм, мужчина, брутальность, «Огонь», - пишут люди в комментариях к посту.

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