Красотка-жена ведущего Григория Решетника Кристина поделилась яркими кадрами с прогулки с детьми
Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий, ведущий программ "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник не так давно стал многодетным отцом. У шоумена и его жены Кристины уже трое сыновей, которых они не скрывают от поклонников. Так, недавно жена ведущего показала забавные снимки с прогулки с сыновьями.
На кадрах видно, что счастливая мамочка Кристина прогуливается с двумя старшими и самым младшим сынами в одном из киевских парков рядом с Мариинским дворцом. Девушка вышла на прогулку в спортивном образе – на ней джинсовые шорты и белая футболка, а на ногах белоснежные кроссы. Рядом с ней крутятся двое сыновей с самокатами, а младшенького она держит на руках. А вот папочки рядом не видно.
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В подписи к публикации Решетник написала: "Просто мы. Саша – бейби-босс. Дима – футболист. Ваня – изобретатель. Я – счастливая мама трех сыновей". Пользователи тут же принялись засыпать комплиментами Кристину и ее ребятишек.
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