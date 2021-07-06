Жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника, Кристина, обескуражила публику интригующим кадром

Григорий уже десять лет женат на Кристине, и за это время у пары родилось трое сыновей, самому младшему из которых всего семь месяцев. Решетник, несмотря на то, что по долгу службы окружен яркими девушками, ни разу не давал повода сомневаться в своей верности и с удовольствием показывает в Сети семейную идиллию.

Кристина сейчас много времени проводит со своими мальчиками, но не забывает и о муже. Так, девушка сделала новый пост в Инстаграм, показав любопытный кадр, на котором предстала вместе с возлюбленным, передает Politeka.net. Скорее всего, фото архивное, так как у девушки невооруженным глазом просматривается "беременный" животик, который Григорий нежно целует, присев перед ней на колени.

"Сегодня - День поцелуев 😘 Целуйте и обнимайте тех, кто вам дорог 💖 #ReshetnikFamily #with #love", - говорится в подписи.

В комментариях заинтригованные пользователи гадают, неужели парочка собралась за четвертым?

"Я подумала что беременные ❤️😂🔥 - не вы одна🌸 - не читая текст, сначала так подумали большинство😂"

"Что?😮 опять? В четвертый раз? - девочка нужна 😂"

"Чем выше любовь, тем ниже 👇 поцелуи (с) GR😬"

"Очень нежное фото🙌"

Напомним, жена ведущего «Холостяка» Решетника раскрыла секрет счастливых отношений.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника показала маленьких сыновей на прогулке без папы.

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