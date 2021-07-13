Ведущий Григорий Решетник показал, как проводит время с новой героиней шоу "Холостячка" Златой Огневич

Как сообщает Politeka.net, известный шоумен, ведущий реалити шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик поделился забавным видео, на котором позирует в компании новой "Холостячки" Златы Огневич.

Как видно, перед камерой Григорий и Злата появились в укромном местечке на свежем воздухе, как будто уединившись от всех. Они сидят за столиком и "чаюют", при этом ролик смонтирован так, что идет по кругу. В момент видео Огневич как будто предлагает Решетнику свой напиток, а он отказывается от него, отвернув голову.

Поклонники тут же принялись активно обсуждать новое видео на странице ведущего: "Гриша уже устал от этого кофе за столько сезонов", "Что за Кощей над Златой чахнет?", "Дай, не хочу, ну дай, та не хочу", "Какие милые".

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