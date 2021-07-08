Известный ведущий Григорий Решетник показал милое фото с очаровательной женой Кристиной

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий, ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил в своем микроблоге очаровательный кадр, на котором позирует вместе с красоткой-женой Кристиной.

Как видно, парочка запечатлена на темном фоне, они стоят лицами друг к другу и обнимаются. Перед камерой Григорий появился в серых джинсах и рубашке, поверх которой накинул черный пиджак. Кристина позирует рядом с мужем в облегающем черном платье, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру, и это после рождения трех детей.

Пользователи тут же принялись обсуждать очаровательное фото влюбленной пары: "Ох, какая красивая пара, глаз не отвести", "Очень милые", "Красивая пара", "Какие любимые", "Вы чудесная пара, Гриша и Кристина", "Красивые", "Такие классные", "Очаровательные", "Невероятные", "Идеальные".

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