Жена шоумена, ведущего шоу «Холостяк» и «Холостячка» Григория Решетника Кристина впечатлила стройными ножками

Как передает Politeka.net, 31-летняя Кристина является мамой троих мальчиков. При этом молодая красотка прекрасно выглядит и может похвастаться отменной фигуркой.

На свежих фото, сделанных на отдыхе, женщина предстала в синем коротком платье, которое подчеркнуло ее стройные загорелые ножки. Белые кроссовки отлично гармонировали с летним нарядом.

«Жара сегодня в Одессе невероятная. Мы еще так к морю и не добрались. А вы как спасаетесь от такой температуры?», - отметила Решетник.

В комментариях ей оставили несколько отзывов. Украинки стали делиться своими впечатлениями от погоды.

«Какой у вас красивый загар», «Заберите меня кто-нибудь в Одессу, обожаю», «На море ходим», «В Затоке огонь», «Кристина у нас тоже в Киеве, сейчас 19.00, жара 32 градуса», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кристина Решетник показала маленьких сыновей на прогулке без мужа: "Я счастливая".

А еще Politeka писала, что Кристина Решетник в нежном наряде козырнула стройной фигуркой: "Такая вкусная".

Также Politeka сообщала, что Кристина Решетник раскрыла секрет счастливых отношений со звездным мужем: «Главное, чтобы…».