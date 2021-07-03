Красуня-дружина ведучого Григорія Решетника Христина поділилася яскравими кадрами з прогулянки з дітьми

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий, ведучий програм "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник не так давно став багатодітним батьком. У шоумена і його дружини Христини вже троє синів, яких вони не приховують від шанувальників. Так, нещодавно дружина ведучого показала кумедні знімки з прогулянки з синами.

На кадрах видно, що щаслива матуся Христина прогулюється з двома старшими і наймолодшим синами в одному з київських парків поруч з Маріїнським палацом. Дівчина вийшла на прогулянку в спортивному образі – на ній джинсові шорти і біла футболка, а на ногах білосніжні кроси. Поруч з нею крутяться двоє синів з самокатами, а молодшенького вона тримає на руках. А ось татка поруч не видно.

У підписі до публікації Решетник написала: "Просто ми. Саша - бейбі-Бос. Діма - футболіст. Ваня - винахідник. Я - щаслива мама трьох синів". Користувачі тут же почали засипати компліментами Христину і її дітлахів.

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