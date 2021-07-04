Дружина відомого українського шоумена, ведучого популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника
37-річний Решетник вже більше 10 років одружений на блогерці Христині. Пара виховує трьох синів і є однією з найбільш зразково-показових в українському шоу-бізнесі.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Христина згадала про одну з умов щасливих стосунків, передає Politeka.net.
Вона показала відео, на якому зображена з букетом квітів.
"Мммм, який запах, клас. Такий сюрприз. Мої улюблені, півонії. Спасибі коханий", - каже вона.
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"Якщо що знімає не коханий, а Ваня", - чути голос Решетника за кадром.
Почувши це Христина розсміялася.
"Головне, щоб вам було весело одне з одним. Згодні?"- написала вона.
"Кайфушка. Такі криті», "Христина, ви мега крута", - пишуть в коментарях.
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