Христина показала, як її радує чоловік

Дружина відомого українського шоумена, ведучого популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника

37-річний Решетник вже більше 10 років одружений на блогерці Христині. Пара виховує трьох синів і є однією з найбільш зразково-показових в українському шоу-бізнесі.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Христина згадала про одну з умов щасливих стосунків, передає Politeka.net.

Вона показала відео, на якому зображена з букетом квітів.

"Мммм, який запах, клас. Такий сюрприз. Мої улюблені, півонії. Спасибі коханий", - каже вона.

"Якщо що знімає не коханий, а Ваня", - чути голос Решетника за кадром.

Почувши це Христина розсміялася.

"Головне, щоб вам було весело одне з одним. Згодні?"- написала вона.

"Кайфушка. Такі криті», "Христина, ви мега крута", - пишуть в коментарях.

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