Дружина ведучого шоу " Холостяк" Григорія Решетника, Христина, показала себе в зефірному вбранні
Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого і багатодітна мама продемонструвала бездоганне почуття стилю на дитячому святі.
Для походу на дитячий захід Христина вибрала дизайнерське плаття пудрового кольору в горох, оброблене оборками. Наряд був приталеним і коротким. Оборки і пишний рукав надали образу особливу чарівність. До модної сукні в зефірному виконанні дівчина підібрала невелику сумочку, а волосся заколола в тугий пучок на маківці.
Христина виглядала дуже жіночною і витонченою.
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«Коли так був Гаразд, що тільки виставляти фото 💖 Сьогодні на дрес-код на дитячому святі 💖💜💖",- підписала знімок вона.
Відзначимо, що Христина і Григорій Решетник щасливі в шлюбі вже десять років, і за цей час у пари народилося троє синів, наймолодшому з яких всього сім місяців.
Фолловери не залишилися байдужими до модного образу молодої мами. Вони засипали її захопленими коментарями.
"Гарна сукня",
"Супер",
"Така смачна",
"Ви неймовірна", - пишуть в мережі.
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