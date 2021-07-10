Дружина ведучого шоу " Холостяк" Григорія Решетника, Христина, показала себе в зефірному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого і багатодітна мама продемонструвала бездоганне почуття стилю на дитячому святі.

Для походу на дитячий захід Христина вибрала дизайнерське плаття пудрового кольору в горох, оброблене оборками. Наряд був приталеним і коротким. Оборки і пишний рукав надали образу особливу чарівність. До модної сукні в зефірному виконанні дівчина підібрала невелику сумочку, а волосся заколола в тугий пучок на маківці.

Христина виглядала дуже жіночною і витонченою.

«Коли так був Гаразд, що тільки виставляти фото 💖 Сьогодні на дрес-код на дитячому святі 💖💜💖",- підписала знімок вона.

Відзначимо, що Христина і Григорій Решетник щасливі в шлюбі вже десять років, і за цей час у пари народилося троє синів, наймолодшому з яких всього сім місяців.

Фолловери не залишилися байдужими до модного образу молодої мами. Вони засипали її захопленими коментарями.

"Гарна сукня",

"Супер",

"Така смачна",

"Ви неймовірна", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала, як виглядає день " удвох "для багатодітної пари:" з нами завжди...".

Як повідомляла Politeka, Багатодітна дружина ведучого "Холостяка «Решетника козирнула стрункими ніжками в міні:»як круто".

Також ми писали, що Багатодітна дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала, як виглядає в купальнику: "шикарні...".