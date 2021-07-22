Известный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник поделился откровением

Григорий Решетняк является популярным украинским ведущим. Как известно, Григорий также стал новым ведущим проекта "Україна має талант". Об этом сообщает Politeka.net.

Григорий часто делится событиями из своей жизни в социальных сетях. На этот раз телеведущий поделился яркой фотографией. На снимке мужчина в бордовом пиджаке, надетым на белую рубашку, темно-синих брюках, и в тот же цвет обуви.

"Сегодня у меня, как будто, день рождения - столько Ваших поздравлений и теплых слов поддержки.

Спасибо очень Вам за то, что любите и уважаете - для меня это очень ценно, это то, что вдохновляет и мотивирует!

Хочу чтобы Вы также верили в себя, свои силы и способности, и помнили, что жизнь справедливо и мечты таки осуществляются.

С любовью, Ваш Гриша", - откровенно признался телеведущий.

Поклонники поздравили Григория с участием в новом проекте и засыпали множеством комплиментов: "Григорий, вы единственный лучший украиноязычный телеведущий на украинском телевидении", "Уважаю вас, еще раз поздравляю", "Вы лучший ведущий, мужчина, отец. Поздравляю вас!", "Вы молодец!", "Супер, вы просто прекрасный человек".

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