Известный ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник удивил образом со съемок

Григорий Решетник является популярным украинским телеведущим, который известен по шоу "Холостяк" и "Холостячка". Шоумен активно делится событиями из своей жизни в социальных сетях. Как известно, сейчас Григорий работает над проектом "Холостячка". Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз телеведущий поделился удивительным снимком. На фотографии Григорий в черном изысканном костюме в сочетании с элегантной бордовой рубашкой. Он улыбается и на фоне него красуются высотки известного курорта Дубаи.

Фотография набрала более 8 тысяч лайков. Ведущий Слава Дёмин прокомментировал: "Не жарко в костюме?". И также поклонники предположили, что Григорий в Дубае снимается в финале знаменитого шоу "Холостячка".

"В Дубае наверное снимают финал Холостячки?", "Вы уже финал снимаете?", "Гриша, вы супер ведущий", "Позитивный красивый человек", Вы лучший любимый ведущий", "Оууу, вы Холостячку снимаете?", "Прекрасный любимый ведущий" - пишут поклонники Григория.

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