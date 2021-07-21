Известный ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник удивил образом со съемок
Григорий Решетник является популярным украинским телеведущим, который известен по шоу "Холостяк" и "Холостячка". Шоумен активно делится событиями из своей жизни в социальных сетях. Как известно, сейчас Григорий работает над проектом "Холостячка". Об этом сообщает Politeka.net.
На этот раз телеведущий поделился удивительным снимком. На фотографии Григорий в черном изысканном костюме в сочетании с элегантной бордовой рубашкой. Он улыбается и на фоне него красуются высотки известного курорта Дубаи.
Фотография набрала более 8 тысяч лайков. Ведущий Слава Дёмин прокомментировал: "Не жарко в костюме?". И также поклонники предположили, что Григорий в Дубае снимается в финале знаменитого шоу "Холостячка".
Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"
Оборвалась жизнь легендарного певца и актера: «Не дожил ровно неделю до дня рождения»
Дожди размыли кладбище на Одесчине, обнажив захоронения: останки разбросаны посреди дороги
Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"
Уставшая Каменских без макияжа показала последствия бурной ночи: "Убийственный недосып"
"В Дубае наверное снимают финал Холостячки?", "Вы уже финал снимаете?", "Гриша, вы супер ведущий", "Позитивный красивый человек", Вы лучший любимый ведущий", "Оууу, вы Холостячку снимаете?", "Прекрасный любимый ведущий" - пишут поклонники Григория.
Напомним, Решетник разомлел в объятиях жены, красивее любой "Холостячки": "Ох..."
Ранее сообщалось, ведущий "Холостячки" Решетник не сдержал радости, оставшись без детей: "Немножко выдохнут"
Politeka рассказывает, ведущий "Холостячки" Решетник засветил ночные развлечения с женой без детей: «Наверное так и надо жить»