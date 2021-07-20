Известный телеведущий Григорий Решетник поделился романтичным фото

Григорий Решентник является ведущим популярных украинских шоу. Шоумен и его жена Кристина в браке с 2010 года и считаются образцовой парой шоубизнеса. Супруги воспитывают троих детей - Ивана, Дмитрия и Александра. Об этом сообщает Politeka.net

Григорий активно ведет Инстаграм. На этот раз ведущий поделился романтичными фото с женой. Фотографии сделаны черно-белыми, за счет чего они выглядят более сокровенными.

На снимке Григорий в классическом костюме с бабочкой, а Кристина в шикарном коротком белом платье с вырезом.

"Mr & Mrs Reshetnik" - подписал публикацию ведущий.

"Гриша, пример для многих мужчин, пусть смотрят и делают вывод", "Сколько нежности в глазах друг друга", "Мистер и миссис милота. Какие же вы классные", "Хотелось бы объявить парой года", "У вашей жены фигура огонь", "Как всегда неотразимы! Вы моя парочка любимая твикс", "Так держать, вы пример для других!" - восторженно комментируют пользователи сети.

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