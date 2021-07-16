Ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григории Решетник показал, как проводит свободное время с красоткой-женой
Григорий и Кристина Решетники считаются образцовой парой украинского шоу-бизнеса. В браке они с 2010 года и вместе воспитывают уже троих сыновей.
В новом посте на своей странице в Инстаграм телеведущий показал фото, на котором запечатлен с супругой в одесском пассаже.
«Мы ночные звёзды», - подписал он фото.
Снимок с широко улыбающимися Григорием и Кристиной вызвал просто фурор в Сети.
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«Фото – супер», «Вы – красавчики», «Суперовые», «Вы такие красивые😍😍😍», «Согласна на 💯🔥Вы ⭐️⭐️⭐️ не только ночные», «Всё ярко, красиво и радостно, наверное так и надо жить», «Прям очень круто», - пишут в комментариях.
Отметим, недавно в своем Instagram Григорий Решетник показал семейное фото, сделанное в аэропорту, а в подписи рассказал, что отправляет детей к бабуле.
Напомним, жена ведущего «Холостяка» Решетника хвастнула загорелыми ножками в эффектном мини: «Жара»
Как сообщала Politeka, ведущий Григорий Решетник "уединился" с новой "Холостячкой" Огневич.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник не сдержал радости, оставшись без детей.