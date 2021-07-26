Украинская актриса и «Холостячка» Ксения Мишина удивила появлением в новом проекте

Как пишет Politeka.net, Мишина, которая недавно рассталась со своим возлюбленным Александром Эллертом, неожиданно для всех воссоединилась с украинским хореографом Женей Котом, с которым победила на проекте «Танці з зірками».

Как сообщили в Инстаграм телеканала СТБ, Мишина и Кот снова будут вместе на телепроекте «Украина имеет талант». Вместе с ними судить на шоу будет телеведущий Сергей Притула. Премьера шоу состоится осенью, его ведущим станет Григорий Решетник. Сообщается, что к основному составу судей во время проекта будут присоединяться известные украинцы, которые чем-либо прославили страну.

В комментариях мнение по поводу нового состава жюри разделилось.

«Ксения огонь, значит будет круто», «Мишина уже сюда перекочевала. И какой талант она компетентна оценивать?», «Наконец-то Решетник будет вести что-то ещё!», «Как вспомню, как Мишина судила на "Танцах со звездами", ой бедные участники», «Суют ту Мишину везде... нет больше кого взять?», - пишут люди.

Напомним, что Ксения Мишина в бикини понежилась на солнышке, очаровав видом: "Усы и бородка небольшая".

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