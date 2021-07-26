Актриса Ксенія Мішина після розставання з Олександром Еллертом заговорила про особисті переживання і почуття

Всього кілька днів тому, прямо в розпал відпустки зірка несподівано заявила про розставання з переможцем «Холостячки» Олександром Еллертом. Причому, як підкреслила Ксенія – рішення остаточне і безповоротне, тому вона не буде коментувати його для особливо цікавих фанатів.

Цього разу під черговим постановочним кадром з фотосесії Ксенія підняла тему почуттів, спрямованих на стабільність в житті. Як відомо, артистка є любителем цитувати різні висловлювання, що направляють на гармонію, за що її саму не раз критикували фанати і радили менш зациклюватися на проблемах.

"Розслабитися, щоб безмежно проявитися в цьому житті. Не відповідати, не чекати, не підлаштовуватися і не підлаштовувати. Приймати світ таким, яким він є і себе в ньому. Розслабитися і стати безмежним проявом любові🥰» - написала Ксенія.

"Космічна Краса ! 😍 🔥 ; Ксенія, ви Божественні. Захоплююся вами. Вашою красою, ніжністю і силою характеру🥰 🥰 🥰; красиве фото!!! Слова дорослої і мудрої душі в нутрі вас !!! Ви велика розумниця!!! Гордість нашої країни!!! Від душі бажаю удачі і великих успіхів!!!!Ви гідні цього🔥!!!; Іноді можна і підлаштуватися, іноді можна бути і простіше", - відповідають в мережі.

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