Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда шоу "Холостячка", показала себя в гримерке

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина стала популярной украинской актрисой, после чего пошла искать любовь на шоу "Холостячка". Там красотка выбрала Александра Эллерта, с которым рассталась недавно. Но девушка не унывает и продолжает вести блог в Инстаграм, где рассказывает много интересного.

На новых сторис Ксения решила показать, чем сейчас будет заниматься. Девушка пришла к гримерше, которая занималась ее образами для "Холостячки", а сейчас продолжили сотрудничество, ведь ждет новый проект.

"Сегодня я встретилась со своей самой любимой гримершей. Как там правильно нужно говорить. Мы с Юлей работали всю "Холостячку". Вот она делала из меня принцессу. Жили, не еле, не спали, не жили, снимали. И теперь мы снова заходим вместе в очень интересный проект", - сказала Мишина.

На последнем сторис девушка была уже с короткими волосами. Мишина отметила, что довольно непривычно: "Новая Ксю".

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