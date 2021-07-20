Юморист из "Квартал 95", победитель шоу "Холостячка", Александр Эллерт, показал, где сейчас проводит время

На днях "холостячка" и актриса Ксения Мишина сообщила о расставании с возлюбленным, Александром Эллертом, передает Politeka.net. Звезда написала - к ней пришло понимание, что "человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни".

Это новость ошарашила всех поклонников пары. Пользователи сети стали гадать, что случилось.

Известно, Мишина с подругами сейчас проводит время в Крыму, откуда родом. Примечательно, что Эллерт сейчас также находится в Крыму. Юморист опубликовал фото и видео в сторис, поставив геолокацию Ай-Петри.

На новом фото Александр улыбается, раскинув руки.

"ту би континуед🧩", - написал комик.

За 10 часов публикация собрала почти 40 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети выражали свою поддержку Александру, в связи с расставанием.

"Саша, у тебя все будет в жизни прекрасно, удачи тебе и любви", "Саша ты искренний, открытый, чувственный, умный, креативный, с прекрасным чувством юмора, умеешь любить. У тебя все будет замечательно!", "Ты супер, независимо от того с тобой Ксюша или нет", "Она без тебя не интересна)", - написали пользователи сети.

Ранее Politeka писала, что брошенный "холостячкой" Мишиной Эллерт уехал из Украины и обратился за помощью

Напомним, что «холостячка» Мишина ошарашила жестким заявлением о разрыве с Эллертом

А еще Politeka сообщала, что "холостячка" Мишина в купальнике раздразнила аппетит снимком посреди бассейна