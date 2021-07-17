Олександр Еллерт, який став переможцем шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною відреагував на заяву останньої про кінець їхніх стосунків

Безліч шанувальників стежили за розвитком відносин яскравої пари після фіналу проекту і раділи за них. Однак Мішина раптово приголомшила заявою, що вони більше не пара. При цьому вона заявила, що за описом її минулого року могли б зняти драму.

Олександр Еллерт відреагував на заяву Ксенії в новому пості в Instagram, повідомляє Politeka.net. Правда він не став нічого пояснювати, а тільки опублікував скріншот статті на Вікіпедії з визначенням поняття драма:

"Драма-літературний жанр, п'єса соціального, історичного або побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі. Герої-переважно звичайні люди. Автор прагне розкрити їх психологію, дослідити еволюцію характерів, мотивацію вчинків і дій».

Відзначимо, шанувальники пари сподіваються, що Еллерт і Мішина все ж будуть разом.

"Я для чого бля дивився "холостячка"? Я не зрозумів? Ви повинні бути в місці!!!", "Е-емоційні гойдалки», «Санечек, я впевнена, що ти це так не залишиш😉 ви створені один для одного», "сподіваюся ви знову приколюється", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина ошелешила жорсткою заявою про розрив з Еллертом: "це кінець»

Як повідомляла Politeka, Мішина поганяла по Криму на кабріолеті і" відірвалася " під Дорофєєву.

Також Politeka писала, що обранець Мішиної Еллерт в одних плавках насмішив своїми спостереженнями на пляжі: "Браво".