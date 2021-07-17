Украинская актриса, бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала, как веселится без возлюбленного Александра Эллерта

Ксения Мишина показала, как развлекается с подругой в кабриолете, сообщает Politeka.net. Кадры звезда разместила в своем Инстаграм.

Красотка позировала в розовых очках и футболке, она показала свою подругу-блондинку.

"Вот скажите, что может быть круче: с подругой, летом на кабриолете рассекать... вообще просто класс", - поделилась Мишина.

Позже актриса показала, как она с подругой "гоняет" по Крыму. Обе отрывались под песню Нади Дорофеевой "Почему".

Кадры получились очень позитивными, поднимающими настроение.

Отметим, Ксения Мишина родом из Крыма. Будущая звезда родилась в Севастополе. Когда она была маленькой, ее родители развелись.

В 2007 году девушка поучаствовала в конкурсе красоты «Севастопольская краса», где получила звание вице-мисс и приз зрительских симпатий.

Ксения Мишина получила образование экономиста в Киеве, но поняла, что не хочет связывать себя с этой профессией. Звезда сменила много работ, прежде чем стать актрисой.

В итоге Мишина окончила национальный университет имени Ивана Карпенко-Карого, и начинала свою карьеру с эпизодических ролей. Огромную популярность актриса получила после роли в сериале "Крепостная".

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