Актриса и бывшая "Холостячка" Ксения Мишина показала кадры с подросшим сыном, которого забирала от бабушки в Крыму

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая нашла свою любовь Александра Эллерта на проекте "Холостячка", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно актриса показала в сторис, что вместе с возлюбленным отправились в оккупированный Крым, где на каникулах отдыхал сын актрисы от первого брака Платон (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На новых сторис из автомобиля Мишина показала, что они с Эллертом забрали Платона от бабушки. В ролике артистка сообщила, что все втроем отправляются на отдых, правда не понятно, в Крыму они собираются отдыхать или в другом месте.

"Доброе утро! Смотрите, кто у нас тут такой крутеха! Всем прекрасного денечка, а мы на отдых!", - говорит Ксения в ролике.

Напомним, Ксения Мишина публично осмеяла внешность Александра Эллерта: каким он был до Квартал 95 и победы в "Холостячке".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала неожиданное фото Александра Эллерта до "Холостячки" и популярности: "Что вы знаете о моде?".

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