Парочка Ксения Мишина и ее избранник, победитель "Холостячки" Александр Эллерт продолжают удивлять публики неожиданными откровениями
Так, 32-летняя актриса и ее 34-летний возлюбленный решили пообщаться в Сети со своими поклонниками и ответить на все интересующие их вопросы. Соответствующие кадры Мишина опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Так, один из любопытных вопросов касался Эллерта.
"Саша хотел бы присутствовать на родах? Ваших гипотетических близнецов)", - спросили у них. Даже самой Ксении стало интересно. Она приблизила камеру, показав лицо избранника крупным планом.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Самолет с людьми рухнул сразу после взлета: появились кадры с места авиакатастрофы в Швеции
Анна Богдан приспустив халатик, показала, какой ее видит только Заливако: "Ритуалы"
Погода устроит украинцам испытания, солнце не пощадит никого: какой будет температура в регионах
Новый триумф "Go_A", Катя Павленко заткнула за пояс Каменских и Maruv: "NK, до свидания"
"Наверно, это стремно. Не знаю. Ну, блин... Это, наверно, волнительнее, чем рожающим...", - немного смутился и замялся Александр.
Как бы там ни было, время покажет. А пока что Мишина с Эллертом только-только заговаривают иногда о свадьбе. Правда, тему будущих детей они уже успели обсудить, и даже сошлись на том, что неплохо бы родить близнецов.
"Саша хочет близняшек. И мне так нравится эта идея, просто сумасшедшая идея. Представляешь, какие близняшки могут быть прикольные? Сестры Эллерты", - делилась Ксения.
При этом у актрисы уже есть девятилетний сын Платон, а у ее возлюбленного - 13-летняя дочка Эля.
Напомним, Эллерт сообщил о новом расставании с главной женщиной своей жизни
Как сообщала Politeka, Эллерт закружил Мишину в танце, насмешив нелепым сравнением: "Ты Тина Кароль, а я...".
Также Politeka писала, Эллерт после отъезда Ксении Мишиной не смог попасть в квартиру: "Нашел ее в 130 км от..."