Парочка Ксения Мишина и ее избранник, победитель "Холостячки" Александр Эллерт продолжают удивлять публики неожиданными откровениями

Так, 32-летняя актриса и ее 34-летний возлюбленный решили пообщаться в Сети со своими поклонниками и ответить на все интересующие их вопросы. Соответствующие кадры Мишина опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, один из любопытных вопросов касался Эллерта.

"Саша хотел бы присутствовать на родах? Ваших гипотетических близнецов)", - спросили у них. Даже самой Ксении стало интересно. Она приблизила камеру, показав лицо избранника крупным планом.

"Наверно, это стремно. Не знаю. Ну, блин... Это, наверно, волнительнее, чем рожающим...", - немного смутился и замялся Александр.

Как бы там ни было, время покажет. А пока что Мишина с Эллертом только-только заговаривают иногда о свадьбе. Правда, тему будущих детей они уже успели обсудить, и даже сошлись на том, что неплохо бы родить близнецов.

"Саша хочет близняшек. И мне так нравится эта идея, просто сумасшедшая идея. Представляешь, какие близняшки могут быть прикольные? Сестры Эллерты", - делилась Ксения.

При этом у актрисы уже есть девятилетний сын Платон, а у ее возлюбленного - 13-летняя дочка Эля.

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