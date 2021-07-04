Известная украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина резко выругалась на Александра Эллерта прямо на улице

Как пишет Politeka.net, соответствующие кадры опубликовал в своем Инстаграм сам избранник «Холостячки». В воскресенье он прилетел в Киев из поездки по работе. Мишина приехала встречать возлюбленного на машине. Однако, во время самой встречи, судя по всему, что-то пошло не так.

На коротком видео Мишина ругается на Эллерта прямо на парковке. Начало перепалки не попало на видео, однако судя по словам Ксении, любимый чем-то ее сильно разозлил.

«"Ты мне ничего не говорила, ты мне ничего не говорила", а теперь стоишь улыбаешься! Что ты меня снимаешь? Я тебе сейчас так поснимаю! Вообще как дам щас!», - выкрикивает Мишина, сначала передразнивая Эллерта, а затем замахиваясь на него пакетом.

В ответ на это Александр только смеется и произносит: «Привет, любимая».

Судя по шутливому тону Мишиной и подписи Эллерта: «Моя идеальная встретила», парочка просто веселится и о серьезных размолвках у них речь не идет.

Напомним, Мишина из "Холостячки" показала, что значит "лечиться" любовью.

Как сообщала Politeka, Эллерт обратился к украинцам с заманчивым предложением, упомянув "Холостячку" Мишину.

Также Politeka писала, что Эллерт неожиданно проговорился о новом статусе Ксении Мишиной.