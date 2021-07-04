Возлюбленный «Холостячки» Ксении Мишиной, юморист Александр Эллерт, обратился к украинцам с интересным предложением

Александр Эллерт работает в "Квартал 95", ведет блог на Ютуб, а также делает публикации в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Сейчас на страницу в последней соцсети бывшего участника шоу "Холостячка" подписана 361 тысяча пользователей сети.

В новом посте комик обратился к украинцам, упомянув свою возлюбленную, Ксению Мишину.

"Лето - это когда… продолжи предложение… а я выберу самый забавный вариант… с меня арбуз на 10кг🍉 @misha.k.ua не твой арбуз, другой💚". - написал юморист.

Запись Александр подкрепил фото, на котором опустил ногу в бассейн, при этом он держал зонтик и широко улыбался.

За час публикация собрала более 16 тысяч лайков и много комментариев.

"Лето- это когда Мишина , уже Сашина и арбуза покупать надо 2😂", "Лето - это когда консервация на зиму😂😂😂", "Лето - это когда загар зависит от выреза футболки или майки 😂", "Лето это когда пьяный не от алкоголя, а от жары😂😂", "Когда арбуз больше тебя, но ты сильнее и осилишь 😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Ксения Мишина и Александр Эллерт влюбились друг друга во время съемок шоу "Холостячка". После завершения сезона, пара сразу стала жить вместе.

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