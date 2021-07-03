У пары Мишиной и Эллерта есть дети от предыдущих браков, и фанаты считают, что они даже немного похожи

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной паре юмориста Александра Эллерта и актрисы Ксении Мишиной, опубликовали редкие фото с детьми. Поклонники даже заметили некую схожесть между сыном бывшей "Холостячки" и дочерью ее возлюбленного.

Похоже, снимки были сделаны в домашней обстановке во время совместного времяпровождения. На них можно увидеть Ксению и Александра, а также их детей – Платона и Элю. На первом снимке семейство в банных халатах и выглядят очень по-домашнему. На втором фото все уже более нарядные.

В подписи к фотоколлажу говорится: "Неистовая family". Пользователи тут же принялись обсуждать семейные кадры Мишиной и Эллерта: "Какие они классные", "Самая счастливая семья, как здорово вы все вместе", "Супер семейная команда", "Обожаю эту прекрасную семью!", "Прекрасная семейка!", "Очень классные, всегда улыбаются", "А дети даже похожи между собой".

Напомним, Ксения Мишина рассекретила смелый подарок от Эллерта на день рождения: "Ой".

Также мы писали, что «Холостячка» Мишина открыто соблазнила Эллерта на публике: "Очень долго этому сопротивлялась...".