Александр Эллерт поймал Ксению Мишину за интересным занятием и рассказал, что она его обманывала

Как сообщает Politeka.net, главная героиня шоу "Холостячка" актриса Ксения Мишина, а глазах всей страны нашла свою любовь на романтическом реалити-шоу. Избранником девушки стал юморист Александр Эллерт, с которым Ксения сразу после съемок начала жить вместе.

Недавно в своих Instagram-сторис Саша разоблачил "обман" возлюбленной. Оказалось, что она, ссылаясь на свою занятость на съемках, проводила время в соцсетях. Эллерт подкрался на съемочный павильон, нашел Ксению в гримерке и сквозь приоткрытую дверь снял, что она "залипает" в телефон.

"Говорит, Саша, я снимаюсь целыми днями в фильмах, у меня времени вообще нет, я просто разорвана. Съемки – это просто катастрофа, я не вывожу иногда", - комментирует шепотом свое видео Эллерт за кадром.

В какой-то момент под конец ролика Мишина заметила подкравшегося возлюбленного, резко спрятала телефон и сделала очень удивленное лицо.

Напомним, Мишина, сделав тату в честь Эллерта, похвасталась странной обновкой на пол лица: "Знаете, что я поняла...".

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