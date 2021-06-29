За тем, как зарождались отношения Мишиной и Эллерта на проекте "Холостячка" наблюдала вся страна

Как сообщает Politeka.net, влюбленная пара Александр Эллерт и Ксения Мишина стали героями Improv Live Show на Новом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В ходе съемок юморист и актриса поделились некоторыми подробностями своего участия в шоу "Холостячка", где Мишина была главной героиней (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, Ксения рассказала, что Саша немного испортил ее впечатления из-за того, что выпил лишнего. "Очень расстроилась. Подумала: ну что это за поведение? Прийти, напиться. Так некрасиво и неуважительно себя вести... ", - рассказала звезда. Однако в то же время отметила, что очень ждала встречи с ним на проекте.

В свою очередь Эллерт рассказал, почему не очень хотел целоваться с Ксенией, когда она сама проявила к этому инициативу. По словам артиста, в тот день он был небрит и переживал, что девушке это не понравится. "Я не очень хотел целоваться с ней. У меня были колючие усы, как у таракана", - поделился Александр.

Отметим, что на днях пара отправилась на отдых вдвоем без детей, там они сдержали свое обещание фанатам и сделали крошечные парные тату в виде сердечек на ногах.

Напомним, Актриса Ксения Мишина и юморист Эллерт рассекретили свои парные тату, оценили не все: "На мужике сердечко..."

Также Politeka писала, "Холостячка" Ксения Мишина бесцеремонно полезла целоваться к Александру Эллерту прямо во время еды: "Ты как...".