Комик иронизировал над самим собой

Возлюбленный «Холостячки» Ксении Мишиной юморист Александр Эллерт сам посмеялся над собой

Комик работает в "Квартал 95", а после победы в шоу "Холостячка" также стал активнее вести собственный микроблог в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В своем аккаунте избранник популярной актрисы делится разными мыслями.

В частности, на днях Эллерт вместе со своим коллегой, блогером Андреем Рыбаком, рассказали о том что "шмоточники".

А в новом стори комик удивил внешним видом и сам над собой посмеялся.

Юморист отметил - надел то, что ненавидит Ксения.

"Я только вчера выставил пост, как нужно одеваться, какая классная фотка у нас с Рыбаком. И вот посмотрите, как я вырядился сегодня: кроксы, носки "Порнхаб", шорты, которые ненавидит Ксюха и оранжевая рубаха", - произнес Александр, покрасовавшись перед камерой.

Вид у Эллерта был очень ярким, что не может не привлечь внимание.

"Просто чуча", - с иронией произнес Эллерт.

Стоит отметить, что позади избранника Мишиной на стуле находился Андрей Рыбак, который посмеивался над своим коллегой.

Примечательно, что Александр Эллерт и Андрей Рыбак ведут Ютуб-канал "Но это не точно". На съемки оба приглашают звезд украинского шоу-бизнеса, а также комментирую некоторые шоу.

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике.

Как сообщала Politeka, полуфиналист «Холостячки» Рыбак рассказал пикантные подробности закулисья шоу.

Также Politeka писала, что взрыв прогремел в машине полуфиналиста "Холостячки" Рыбака.