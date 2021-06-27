Избранник «Холостячки» Ксении Мишиной, автор шуток для «Квартал 95» Александр Эллерт показал, что его умиляет в возлюбленной

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Эллерт показал, как они с Ксенией завтракают в одном из заведений Одессы. Сначала мужчина пытался снять возлюбленную тайно, но она заметила и стала на камеру демонстрировать свой завтрак.

«Приехала голодня», - подписал сторис Эллерт.

«Я ем картошечку вкусненькую. Тюлечку, не менее вкусненькую. И заедаю все это лучком», - отметила актриса и продемонстрировала необычный способ поедания рыбки.

«Ты как кот из мультика», - прокомментировал Эллерт повадки Мишиной, влюблено посмотрев на нее.

После лука Ксения бесцеремонно полезла целоваться к Александру прямо во время еды, а Эллерт заявил, что это лучший завтрак.

Как известно, Александр Эллерт и Ксения Мишина стали парой после проекта «Холостячка». Несмотря на слухи в сети об их расставании, парочка до сих пор вместе.

Напомним, что Александр Эллерт рядом с Рыбаком восхитил видом: «Какие модники!».

Как сообщала Politeka, Александр Эллерт попал впросак, пока Ксения Мишина гостила у отца: "Это тюрьма...".

Также Politeka писала, что Александр Эллерт покрасовался в одежде, которую ненавидит Ксения Мишина: "Просто чуча".