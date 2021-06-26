Коханий "Холостячки" Ксенії Мішиної гуморист Олександр Еллерт сам посміявся над собою
Комік працює в "Квартал 95", а після перемоги в шоу "Холостячка" також став активніше вести власний мікроблог в Instagram, повідомляє Politeka.net. У своєму акаунті обранець популярної актриси ділиться різними думками.
Зокрема, днями Еллерт разом зі своїм колегою, блогером Андрієм Рибаком, розповіли про те що "шмоточники".
А в новому сторі комік здивував зовнішнім виглядом і сам над собою посміявся.
Гуморист зазначив - надів те, що ненавидить Ксенія.
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"Я тільки вчора виставив пост, як потрібно одягатися, яка класна фотка у нас з Рибаком. І ось подивіться, як я вирядився сьогодні: крокси, шкарпетки "Порнхаб", шорти, які ненавидить Ксюха і помаранчева сорочка", - сказав Олександр, покрасувавшись перед камерою.
Вигляд у Еллерта був дуже яскравим, що не може не привернути увагу.
"Просто чуча", - з іронією вимовив Еллерт.
Варто зазначити, що позаду обранця Мішиної на стільці знаходився Андрій Рибак, який посміювався над своїм колегою.
Примітно, що Олександр Еллерт і Андрій Рибак ведуть Ютуб-канал "Но это не точно" . На зйомки обидва запрошують зірок українського шоу-бізнесу, а також коментую деякі шоу.
Нагадаємо, що півфіналіст "Холостячки" Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці.
Як повідомляла Politeka, півфіналіст "Холостячки" РИБАК розповів пікантні подробиці закулісся шоу.
Також Politeka писала, що вибух прогримів у машині півфіналіста" Холостячки " Рибак.