Коханий "Холостячки" Ксенії Мішиної гуморист Олександр Еллерт поділився спогадами, які близькі багатьом
Як повідомляє Politeka.net, про це Еллерт написав на своїй сторінці в Instagram.
Еллерт також показав фото, на якому зображений з іншим учасником шоу «Холостячка», своїм другом Андрієм Рибаком.
Рибак позував у салатовій футболці та джинсах, а Олександр у чорній футболці та штанях.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
17-річну дівчинку рятують у Дніпрі, не тілі немає живого місця: що сталося
Вагітна Осадча в Одесі пішла у відрив з Каменських і Хіменесом-Браво: фото з вечірки
Обірвалося життя українського політика, без батька залишилося двоє дітей: "Дуже шкода"
Меладзе втратив близьку людину, перші подробиці трагедії: "Спасибі тобі за все"
Коханий Мішиної вирішив торкнутися теми одягу і шопінгу, згадавши про часи, коли оновлював гардероб на ринку.
"Всі ми трішки шмоточники😈 і ці самі шмоточки ще й пошукати треба ... все ж пам'ятають цю фразочку: "ми до кінця ряду ще пройдемося, подивимося!«Ми завжди шукали най-най... " Ставайте на картонку, приміряйте!" Картонку😂 зняти свої джинси, щоб поміряти нові, будучи в підштанниках-цілий подвиг. «У мене у чоловіка така ж вже три роки, знесенню немає!"Виходить вона чоловікові вже три роки нічого не купувала ... Ех. Ммм...у мене прям ностальжы нахлинула... я на ринку колись такууууууую модну шапку вихопив ... з мЭхом", - написав він.
Фото активно коментують у мережі.
"Які модники!!!", "Які красунчики, Саша, тобі дуже йде такий стиль«," Модняві обидва!", "Красунчики", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Еллерт і Ксенія Мішина влаштували собі романтику з "пледиком" посеред лісу: "Шкода борсучка".
Як повідомляла Politeka, Еллерт повідав про кардинальні зміни в житті після "Холостячки": "і це ти ще не одружився".
Також Politeka писала, Еллерт у відпустці посміявся над Ксенією Мішиною в ліжку, особисті кадри: "спізнюється".