Коханий "Холостячки" Ксенії Мішиної гуморист Олександр Еллерт поділився спогадами, які близькі багатьом

Як повідомляє Politeka.net, про це Еллерт написав на своїй сторінці в Instagram.

Еллерт також показав фото, на якому зображений з іншим учасником шоу «Холостячка», своїм другом Андрієм Рибаком.

Рибак позував у салатовій футболці та джинсах, а Олександр у чорній футболці та штанях.

Коханий Мішиної вирішив торкнутися теми одягу і шопінгу, згадавши про часи, коли оновлював гардероб на ринку.

"Всі ми трішки шмоточники😈 і ці самі шмоточки ще й пошукати треба ... все ж пам'ятають цю фразочку: "ми до кінця ряду ще пройдемося, подивимося!«Ми завжди шукали най-най... " Ставайте на картонку, приміряйте!" Картонку😂 зняти свої джинси, щоб поміряти нові, будучи в підштанниках-цілий подвиг. «У мене у чоловіка така ж вже три роки, знесенню немає!"Виходить вона чоловікові вже три роки нічого не купувала ... Ех. Ммм...у мене прям ностальжы нахлинула... я на ринку колись такууууууую модну шапку вихопив ... з мЭхом", - написав він.

Фото активно коментують у мережі.

"Які модники!!!", "Які красунчики, Саша, тобі дуже йде такий стиль«," Модняві обидва!", "Красунчики", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Еллерт і Ксенія Мішина влаштували собі романтику з "пледиком" посеред лісу: "Шкода борсучка".

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