Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт здивував новим заняттям
Як передає Politeka.net, незвичайними кадрами коханий Ксенії Мішиної поділився на своїй сторінці в Instagram.
Після перемоги в любовному шоу Олександр став активніше вести власний мікроблог в Instagram.
Він ділитися с підписниками різним розважальним контентом та розповідає про своє життя до проекту і після нього.
Цього разу Еллерт спробував себе в ролі гіда.
"Відключили у нас в офісі світло і з 21-го поверху доведеться тепер йти пішки. Це ось вам Лук'янівка, це в'язниця, це труба", - розповів Еллерт.
За "екскурсію" Олександр 27 гривень і навіть прикріпив номер картки.
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Варто відзначити, що його кохана Ксенія Мішина разом з сином гостюють у батька.
У соцмережах актриса опублікувала кадри теплої зустрічі.
Нагадаємо, Еллерт і Ксенія Мішина влаштували собі романтику з "пледиком" посеред лісу: "Шкода борсучка".
Як повідомляла Politeka, Еллерт повідав про кардинальні зміни в житті після "Холостячки": "і це ти ще не одружився".
Також Politeka писала, Еллерт у відпустці посміявся над Ксенією Мішиною в ліжку, особисті кадри: "спізнюється".