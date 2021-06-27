Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт здивував новим заняттям



Як передає Politeka.net, незвичайними кадрами коханий Ксенії Мішиної поділився на своїй сторінці в Instagram.

Після перемоги в любовному шоу Олександр став активніше вести власний мікроблог в Instagram.

Він ділитися с підписниками різним розважальним контентом та розповідає про своє життя до проекту і після нього.

Цього разу Еллерт спробував себе в ролі гіда.



"Відключили у нас в офісі світло і з 21-го поверху доведеться тепер йти пішки. Це ось вам Лук'янівка, це в'язниця, це труба", - розповів Еллерт.

За "екскурсію" Олександр 27 гривень і навіть прикріпив номер картки.

Варто відзначити, що його кохана Ксенія Мішина разом з сином гостюють у батька.

У соцмережах актриса опублікувала кадри теплої зустрічі.

Нагадаємо, Еллерт і Ксенія Мішина влаштували собі романтику з "пледиком" посеред лісу: "Шкода борсучка".

Як повідомляла Politeka, Еллерт повідав про кардинальні зміни в житті після "Холостячки": "і це ти ще не одружився".

Також Politeka писала, Еллерт у відпустці посміявся над Ксенією Мішиною в ліжку, особисті кадри: "спізнюється".