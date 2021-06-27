Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт удивил новым занятием
Как передает Politeka.net, необычными кадрами возлюбленный Ксении Мишиной поделился на своей страничке в Instagram.
После победы в любовном шоу Александр стал активнее вести собственный микроблог в Инстаграм.
Он делиться c подписчиками различным развлекательным контентом, чем рассказывает о своей жизни до проекта и после него.
На этот раз Эллерт попробовал себя в роли гида.
"Отключили у нас в офисе свет и с 21-го этажа придется теперь идти пешком. Это вот вам Лукьяновка, это тюрьма, это труба", - рассказал Эллерт.
За "экскурсию" Александр 27 гривен и даже прикрепил номер карты.
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Стоит отметить, что его возлюбленная Ксения Мишина вместе с сыном гостят у отца.
В соцсетях актриса опубликовала кадры теплой встречи.
Напомним, Эллерт и Ксения Мишина устроили себе романтику с "пледиком" посреди леса: "Жалко барсучка".
Как сообщала Politeka, Эллерт поведал о кардинальных переменах в жизни после "Холостячки": "И это ты еще не женился".
Также Politeka писала, Эллерт в отпуске посмеялся над Ксенией Мишиной в постели, личные кадры: "Опаздывает".